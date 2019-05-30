Minik Zeynep'e çarpan sürücü serbest kaldı

Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

1 Bayramda 6 milyar liralık tatil yapılacak Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak.

2 CNC makine ile alüminyum Eyfel Kulesi üretimi | Video CNC makine kullanılarak alüminyum Eyfel Kulesi üretim aşamasını sizlerle paylaşıyoruz.

3 Sevgilisinin aracına uyuşturucu koyup ihbar etti KKTC'de ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyan ve onu polise ihbar eden Kader Erman hapis cezası aldı.

4 Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı gönderiyor Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak gösterdiği düşük performans sonrası kiralanan Barış Alıcı'nın, gönderileceği ifade ediliyor.

5 Kaan Tangöze yaza montla girdi Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, kışın üzerinden çıkarmadığı yeşil montunu yazın da kullanıyor.

6 Avukatlara yeşil pasaport hakkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle Metin Feyzioğlu büyük bir sevinçle alkış tuttu.