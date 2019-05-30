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Minik Zeynep'e çarpan sürücü serbest kaldı

Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 30.05.2019 - 15:43..
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Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay İstanbul'un esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki geçen pazartesi meydana gelmişti.

AĞIR YARALANDI

7 yaşındaki Zeynep Gümüş saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı İZLE

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Küçük kızı otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen sürücü ise olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. (20) ve beraberindeki iki kişiyi dün gözaltına aldı.

Minik Zeynep'e çarpan sürücü serbest kaldı

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan küçük Zeynep'in tedavisi ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde sürüyor.

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