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Minik Zeynep’ten İdlib'e bağış

Babasıyla birlikte televizyonda haberleri izlerken İdlib'le ilgili çıkan habere duyarsız kalmayan Zeynep, biriktirdiği 61 lirayı bağışlamaya gitti.

İHA | 24.01.2020 - 09:14..
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Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına Erzincan’da yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, duyarsız kalmadı.

Babası ile birlikte evlerinde haberleri izlerken İdlib’den yayınlanan bir haberde çocukların çamur içerisinde çadırlarda yaşadığını gören Zeynep Hafsa Erdoğan çocukların yaşam koşullarından etkilendi.

Minik Zeynep’ten İdlib'e bağış VİDEO

KUMBARASINDAKİ PARALARI PAYLAŞMAK İSTEDİ

Kızının duygulandığını fark eden baba Yavuz Selim Erdoğan, kızı Zeynep’e paralarını İdlib’de bulunan kardeşlerinle paylaşır mısın diye sordu. Bunun üzerine evet babacığım paylaşırım diye kızından cevap alan babanın ise gözleri doldu. Daha sonra babasıyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesine gelen Zeynep Hafsa Erdoğan, kumbarasında biriktirdiği 61 lira 5 kuruşu İdlib’de yaşayan çocuklara bağışladı.

Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı -3

"ORADAKİ KARDEŞLERİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Televizyon seyrederken çocukları çamur içerinde gördüğünü ifade eden Zeynep Hafsa Erdoğan, “Televizyon seyrederken İdlib’deki kardeşlerimin çamurlar içerinde olduğunu gördüm. O yüzden harçlıklarımı onlara göndereceğim. Ben oradaki kardeşlerim için çok üzüldüm” dedi.

"ZEYNEP HABERİ İZLERKEN ÇOK DUYGULANDI"

Zeynep Hafsa’nın gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıklarını İdlib’deki çocuklara bağışladığını ifade eden baba Yavuz Selim Erdoğan, “Evde televizyon seyrederken İdlib ile ilgili haberler çıktı. O haberlerde İdlib’deki o masum insanların çektikleri acılar, ıstıraplar, çadırlar içerisinde yokluk ve çamurlar içerisinde ki görüntüleri izleyince duygulandık. Haberi izleyen Zeynep kızımda çok duygulandı. Kendisine ara ara verdiğimiz ve biriktirdiği harçlıkları vardı. Gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıkları vardı. Bende kızıma paralarını İdlib’deki kardeşlerinle paylaşır mısın diye bir teklifte bulundum. O da çok sevinçli bir şekilde evet babacığım tabi ki paylaşırım onlar bizim kardeşlerimiz cevabını verdi. Tabi bizde il müftülüğüne gelerek bu paraları İdlib’de yaşan kardeşlerimiz adına kullanılması için vakfa bağışladık. Bundan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı -2

Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı -1

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