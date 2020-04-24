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Minyatür nedir

İnce işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına minyatür denir.

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Minyatür nedir

Minyatürler, kitaplardaki metinleri görselleştirmek amacıyla kişileri ve olayları tasvir etmek için uygulanır ve bu yüzden çok küçük boyutludur.

İnsan figürleri, kişilerin önem sırasına göre daha büyük ya da daha ayrıntılı çizilebilir.

Minyatürlerde, gözden çok fikre hitap etmek ön planda tutulur.

ALTIN VE GÜMÜŞ DAHA SIK KULLANILIR

Minyatürde ayrıntı fazladır. Ağaçlar, yapraklar, çiçekler, insan ve hayvan figürleri, iç mekan düzenlemeleri gibi unsurlar tüm detayları ile verilir.

İnsanların kıyafetlerinde, çeşitli eşyalarda, doğanın resmedildiği bulut ve gökyüzü gibi yerlerde altın, deniz ve akarsularda ise gümüş tercih edilir.

Minyatür nedir

MİNYATÜRDE EN ÜNLÜ İSİM 'LEVNİ'

Türk minyatürünün en ünlü sanatçısı ise asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni'dir.

Levni, Lale Devri'nde yaşamış bir sanatçı, Osmanlı minyatür sanatının da son büyük temsilcisidir.

Osmanlı minyatür sanatına renk, perspektif, betimleme anlayışı ve natüralist öğeleriyle yenilikler getirmiş bir isimdir.

Minyatür nedir

(Levni)

Minyatür nedir

(Levni)

Minyatür nedir

Minyatür nedir

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