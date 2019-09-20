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Miras kalan ev yüzünden kardeşini öldürdü

Mersin’de kardeşini öldüren ağabey, evinde bulundu. Polisin soruşturması sürüyor.

İHA | 20.09.2019 - 12:04..
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Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'deki babadan kalan 3 katlı evde ikamet eden kardeşlerden R.Ç. ile Haşim Ç., gece 02.00 sıralarında ev anlaşmazlığı konusunda tartıştı.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey R.Ç., evden getirdiği otomatik av tüfeğiyle kardeşi Haşim Ç.’ye ateş etti. Kafasından yara alan Haşim Ç. olduğu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Haşim Ç.'nin öldüğünü belirledi.

Miras kalan ev yüzünden kardeşini öldürdü

EVDE YAKALANDI

Olaydan sonra ikinci kattaki evine çıkan R.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Haşim Ç.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Miras kalan ev yüzünden kardeşini öldürdü

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