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Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü

İzmir'de 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vuruldu.

DHA | 26.03.2019 - 20:37..
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Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği 35 DV 213 plakalı otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi.

Kuzeninin, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Emir belinden ve kasıklarından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ajlan Emir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, Ajlan Emir'in olaydan sonra koşarak kaçan kuzenini yakalamak için çalışma başlattı.

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü




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