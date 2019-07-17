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Miras yüzünden kardeşini yaraladı

Bursa'da miras yüzünden tartıştığı kardeşini vuran kişi, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 17.07.2019 - 08:49..
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Osmangazi ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Y., tartıştığı kardeşi Ramadan Y.'yi karın boşluğundan yaraladı. Ramadan Y. hastaneye kaldırılırken, ağabeyi tutuklandı.

Muharrem Y. hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son sözünde sanık, miras yüzünden aralarında sıkıntı olduğunu, olay günü kardeşinin kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Miras yüzünden kardeşini yaraladı

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ramadan Y. ise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayın teşebbüste kalması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

Miras yüzünden kardeşini yaraladı

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