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Mirasçıları ilgilendiren vergi dönemi başlıyor

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri 1 Mayıs'ta start alıyor.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 17:24..
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Mirasçıları ilgilendiren vergi dönemi başlıyor

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı, mirasçılara geçiyor. Mirasçılar da veraset yoluyla vergi ödemesi gerekiyor.

İKİ TAKSİTTE ÖDENİYOR

Veraset ve intikal vergisi; yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksitte ödeniyor. Borcu olanlar ise daha farklı bir sistem uygulanıyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişi borcunu kapatıyor.

Mirasçıları ilgilendiren vergi dönemi başlıyor

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 1 MAYIS'TA YAPILACAK

Verginin ilk taksitleri; 1 Mayıs'ta ödenmeye başlanacak. İkinci dönem ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak.

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