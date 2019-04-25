Mirasçıları ilgilendiren vergi dönemi başlıyor

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı, mirasçılara geçiyor. Mirasçılar da veraset yoluyla vergi ödemesi gerekiyor.

İKİ TAKSİTTE ÖDENİYOR

Veraset ve intikal vergisi; yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksitte ödeniyor. Borcu olanlar ise daha farklı bir sistem uygulanıyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişi borcunu kapatıyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 1 MAYIS'TA YAPILACAK

Verginin ilk taksitleri; 1 Mayıs'ta ödenmeye başlanacak. İkinci dönem ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak.