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Miray Daner'i kızdıran yorum

Miray Daner, "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap verdi.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 16:11..
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Vatanım Sensin dizisiyle ünlenen, ardından başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından İdlib'deki hain saldırı sonrası şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir paylaşım yaptı.

"ÖLÜ ASKERLERİN İSİMLERİYLE DOLU HİKAYENİZ OLACAK"

Daner'in şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşımına cevap veren yabancı uyruklu bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeni başlıyor! Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak." dedi.

"İKİ ÇEŞİT İNSAN VARDIR"

Sosyal medya kullanıcısından gelen mesajla sinirlerine hakim olamayan güzel oyuncu, mesajı Instagram hesabından paylaşarak, Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan" sözünü yazdı. Oyuncu paylaşımına, "Bu söz şimdi çok daha anlamlı..." notunu da ekledi.

 

Miray Daner'i kızdıran yorum

Miray Daner'i kızdıran yorum

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