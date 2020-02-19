Miray Daner'in yeni aşkı Boran Kuzum

Genç oyuncu Miray Daner, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinde oynadığı dönemde rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişki 2.5 yıl sürmüştü.

Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ilişkisi, Ağustos 2019'da bitti. İddialara göre aşkın bitme nedeni, Aka'nın Daner'e ihanet etmesiydi.

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21 yaşındaki Miray Daner, gönlünü Aka ile aynı dizide rol aldığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı. Miray Daner'den ve Boran Kuzum'dan, iddialar ile alakalı henüz açıklama gelmedi.