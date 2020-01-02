Misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile yaktı

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan 41 yaşındaki Gülten A., yaşadıklarına dayanamayıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A., savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı.

''MİSAFİRİN YANINDA OTURMADIM DİYE OCAKTA KAYNAYAN ÇAYDAĞLIĞI ÜZERİME FIRLATTI''

Mutfakta süt kaynattığını ve bu sırada alt komşusunun misafirliğe geldiğini anlatan Gülten A. “ Bu sırada kaynanamda mutfakta benim yanımdaydı. Eşim misafirin yanında oturmadınız diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15 diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük olum Safranbolu’da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum.” dedi.





''ÇOCUKLARIM İÇİN KAÇ YILDIR YAPTIĞI ŞEYLERİN ÜSTÜNÜ KAPATIYORDUM''

Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına söylemediğini belirten Gülten A., “ Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca artık dayanamadım. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim.” diye konuştu.





''NASIL YANIYOR DİYE SABAHLARA KADAR DÜŞÜNDÜM ''

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora getirmediklerini söyleyen Pembe Çetin, “ Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana al kızını git diyor. Ben kızımı böylemi verdim bunlara. Kızım bana kazayla oldu diyordu. Ben inanmadım sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Bunun cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim.” dedi.



