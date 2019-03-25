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Mısır ile Çin askeri iş birliğini artırmak için görüştü

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri iş birliğini artırmak için görüştü.

AA | 25.03.2019 - 04:59..
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi ziyaret eden Çin Savunma Bakanı Wei ve beraberindeki heyetin, Mısır Savunma Bakanı Zeki ile başkent Kahire'de bir araya geldiğini belirtti.

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Rufai, görüşmede ortak önemi haiz meseleler, bölgesel ve uluslararası alandaki sıkıntıların ve bunların Orta Doğu bölgesindeki güvenlik ve istikrara yansımalarının ele alındığını ifade ederek, askeri ve güvenlik alanında da iş birliğinin artırılması konularının görüşüldüğünü kaydetti.

Çin Savunma Bakanı Wei, gelecek aşamada Mısır ile savunma ve güvenlik alanlarında daha fazla iş birliği sağlanmasının beklendiğini belirtti.

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