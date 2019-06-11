taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7909
Euro
6.5519
Altın
1328.58
Borsa
94103.07
Gram Altın
247.436

Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

Mısır yönetimi, İngiltere'ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankamun'un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 03:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, Tutankamun'un altın kaplamalı heykel başının 4 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek bir müzayedede satılacağı yönünde yerel medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı.

Mısır'ın Londra Büyükelçiliğinin müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilen açıklamada, Londra yönetiminin cevabına ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

İADE BEKLİYORLAR

Konuyla ilgili müzayede salonu ve UNESCO ile de yazışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yasalar çerçevesinde söz konusu tarihi eserde Mısır'ın hakkı olduğu vurgulandı. Mısır medyasında çıkan haberlere göre, firavun Tutankamun'un altın heykel başı, Londra'da 4 Temmuz'da yapılması planlanan bir müzayedede satışa sunulacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

424
İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

39
Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

5
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

1
Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

1
Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

1
Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik çıktı

Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik çıktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir