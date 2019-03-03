Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya zorlayacak

Filistinli gruplar ile "Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksek Komitesi" yetkilileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır'a düzenlediği ve 3 haftadan uzun süren ziyaretinin değerlendirilmesi için Gazze'de toplantı düzenledi.

İSRAİL ZORLANACAK

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve ateşkese bağlı kalma konusunda İsrail'i zorlamak için yeni bir görüşme turuna başlayacağını söyledi.

Hayye, "Heniyye ziyaret sırasında Mısırlı yetkililere, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün Filistin ortak vizyonu ve Filistinli gruplar arasında önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar doğrultusunda sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı." dedi.

Hayye, "Heniyye ayrıca, Filistin meselesinin karşılaştığı tehlikelerle ilgili Mısırlı yetkililere bilgi verdi ve yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye uygulanan ablukanın sona ermesi gerektiğine işaret etti." diye konuştu.