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Mısır Libya'da Hafter'i destekliyor

Sisi, ülkesinin Libya'da Halife Hafter'in yanında yer aldığını söyledi.

AA | 05.07.2019 - 04:02..
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Darbeyle Mısır'ın başına geçen Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'la konuştu.

Görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Libya ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Sisi, görüşmede Libya'nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır'ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter'i desteklediğini vurguladı.

"KRİZ ÇÖZÜLSÜN"

Trump ise görüşmede Libya krizinin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini, şu anki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Her iki tarafın, Libya konusundaki ortak çalışmaların yoğunlaştırmasının zorunlu olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların da ele alındığı ifade edildi.

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