Mısır sandık başında

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde, oy verme işlemi başladı. Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen, yerel saatle 09.00 itibarıyla sandık başına gidiyor.

Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Sisi de Kahire'nin doğusunda bulunan bir seçim merkezinde oyunu kullandı. Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek.

MUHALEFET 'HAYIR' OYU KULLANACAK

Mısır'daki farklı siyasi gruplar tarafından daha önce referanduma ilişkin yapılan açıklamada, referanduma katılıp "hayır" oyu kullanılacağı belirtilmişti. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurmuştu.

REFERANDUMDA NELER VAR

Referandumla Anayasa'da 13 madde değiştirilerek ve 9 yeni madde eklenerek mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önü açılıyor. Bu kapsamda Mısır parlamentosunu, dört gün önceki genel kurul oturumunda Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklifi kabul etmişti.

Yeni eklenen önemli maddelerden biri, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

SİVİLLER ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANACAK

Değişikliklerle, askeri bölgelere ve silahlı kuvvetlere saldırı suçundan siviller askeri mahkemelerde yargılanacak. Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin onay vermesinin ardından Savunma Bakanını atayabilecek.