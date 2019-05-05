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Mısır: Türkiye'nin sondajları bizi endişelendiriyor

Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını endişe ile takip ettiğini söyleyen Mısır, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaların yasak olduğunu söyledi

AA | 05.05.2019 - 18:49..
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Mısır: Türkiye'nin sondajları bizi endişelendiriyor

Mısır: Türkiye'nin sondajları bizi endişelendiriyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sondaj yapma niyeti nedeniyle uyardı. Bakanlık, tek taraflı atılacak herhangi bir adımın bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verebileceğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyılarında yapmayı düşündüğü sondaj çalışmaları hakkında endişelerini dile getirdi.

"TÜRKİYE  KURALLARA UYMALI"

Bakanlık, Türkiye'nin tek başına yapacağı çalışmaların bölgede güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, devletlerin bölgedeki herhangi bir faaliyetinde uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine uyması gerekliliğinin altı çizildi.

Doğu Akdeniz bölgesinin önemli ülkelerinden Mısır, Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışmaları niyetine ilişkin gelişmelerin ilgiyle ve endişeyle takip edildiğini belirtti.

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