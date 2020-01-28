Mısır, üniversitelerde peçeyi yasakladı

Arap dünyasında Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la başlayan Ilımlı İslam diğer ülkelere de yayılıyor. O ülkelerden biri de Mısır.

2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak Mısır'da yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi Ilımlı İslam'da dikkat çekecek bir adım attı.

PEÇE YASAK

Mısır'ın önemli eğitim kurumlarından Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.

Mısır Diyanet İşleri de bu kararı destekledi ve "Mısır toplumunun dinde reforma ihtiyacı var." açıklaması yaptı.