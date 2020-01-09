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Mısır yanına aldığı ülkelerle Türkiye'yi kınadı

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 09:22..
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Mısır yanına aldığı ülkelerle Türkiye'yi kınadı

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı.

Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

5 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİ

Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi.

Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti.

Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.

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