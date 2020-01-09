Mısır yanına aldığı ülkelerle Türkiye'yi kınadı

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Golcü futbolcunun üzerindeki gömlek ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı

Alanya'da sadece bir baba ve oğlunun yaşadığı binanın 2 katının çökmesi sonucu, bina giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu ise otele yerleştirildi.