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Mısır'da 1070 öğretmen, İhvancı iddiasıyla kovuldu

Mısır Eğitim Bakanı Tarık Şevki düzenlediği basın toplantısında, 1070 öğretmenin görevine son verildiğini duyurdu.

AA | 08.10.2019 - 07:21..
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Şevki, öğretmenlik mesleğini icra edenlerin özel vasıflar taşıması gerektiğini, görevden alma kararının, öğretmenlerin İhvan'a üye olmaları ya da haklarında açılmış davalarda hüküm giymeleri neticesinde alındığını belirtti.

Görevden alınan öğretmenlerden söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İHVAN, MISIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, gösterilere katılan çoğunluğu İhvan mensubu binlerce kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı.

Darbenin ardından göreve gelen Bakanlar Kurulu, 25 Aralık 2013'te İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmişti.

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