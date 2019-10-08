Mısır'da 1070 öğretmen, İhvancı iddiasıyla kovuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan emekli hemşire Ehlinaz Elver, yavruyken alıp büyüttüğü Tony'ye yaşlanınca adeta bebek gibi bakmaya başladı.

Yaşlı ve hasta köpeğine 'bebek' gibi bakıyor

Türkücü Zara, kızı Dila için köpek aldığını söyledi.

Zara: Belkıs Akkale ile ortak köpek aldık

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Bengü'den duygusal paylaşım

Geçtiğimiz aylarda anne olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le birlikte bir fotoğraf paylaştı.