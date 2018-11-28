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Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

Giza kentinde, Antik Mısır'da 12'nci Hanedanlık firavunlarından Nubkaure Amenemhat II’ ye ait piramidin güneydoğusunda yapılan arkeolojik kazılarda 8 mumya bulundu.

AA | 28.11.2018 - 08:51..
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Mısır'ın batısındaki Giza kentinde yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu.

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Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Giza kentindeki Dehşur'da, Antik Mısır'da 12'nci Hanedanlık firavunlarından Nubkaure Amenemhat II’ ye (M.Ö.1929–1895) ait piramidin güneydoğusunda yapılan arkeolojik kazılarda bir dizi lahit bulunduğu belirtildi.

8 MUMYA BULUNDU

Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ise yaptığı açıklamada, bölgede ağustos ayında başlayan kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan lahitlerin içinde 8 mumya bulunduğunu söyledi.

M.Ö 1085-332 yıllarına ait olduğu tahmin edilen mumyalardan 3'ünün iyi durumda olduğunu ifade eden Veziri, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

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