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Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Ülkenin batısındaki Giza kentinde Firavunlar dönemine ait 4 bin 400 yıllık mezar ortaya çıkarıldı.

AA | 16.12.2018 - 01:46..
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Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentinde yer alan Sakkara kazı alanında yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, arkeoloji heyetinin Sakkara kazı alanında Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait bir mezarı keşfettiklerini belirtti.

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

KRALİYET SARAYI RAHİBİNE AİT

Mezarın "Vah Ti" isimli kişiye ait olduğunu söyleyen Anani, söz konusu kişinin Antik Mısırlıların büyük saraylarından biri olan Kraliyet Sarayı'nın Rahibi ve Sorumlusu olarak 4 bin 400 yıl önce görev yaptığını kaydetti.

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri de bulunan mezarın uzunluğunun 10, yüksekliğinin ise 3 metre olduğunu ve kazı çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

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