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Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.

AA | 25.11.2018 - 07:15..
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Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.

Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

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