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Mısır’da antik Roma’dan kalma lahitler bulundu

Mısır'ın Damietta şehrindeki Tel El-Deir bölgesinde yapılan kazılarda, Roma döneminden kalma lahitler ortaya çıktı.

İHA | 01.01.2019 - 13:37..
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Mısır’ın Mısır Eski Anıtlar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Damietta şehrindeki Tel El-Deir bölgesinde çalışan arkeologlar, Roma döneminden kalma kırmızı kilden yapılmış lahit koleksiyonunu ortaya çıkardı.

MUMYALANMIŞ İNSAN KALINTILARINA RASTLANDI

Bazı lahitlerde ağız ve burunlar belirgin yüz ifadeleri bulunurken diğer lahitlerin üzerinde oyulmuş çizgiler, bazı geometrik şekiller ve lahitlerin bazılarında mumyalanmış bazı insanların kalıntıları bulundu.

Mısır’da antik Roma’dan kalma lahitler bulundu

POSEİDON'LA BAĞLANTILI YUNUS ŞEKLİNDE YÜZÜK

Arkeologlar ayrıca, 700’den fazla seramik kap ve farklı şekillerde tılsımların yanı sıra farklı büyüklükte böcek ve birçok farklı altın talaşı kalıntıları buldu.

Kazılarda, üçünün üstlerinde Dionysos ile Bacchus’un simgesi olan üzüm salkımı bulunan, 5 adet yüzük bulundu. Buna ilaveten, Poseidon ile bağlantılı olan yunus şeklinde bir yüzüğün bulunduğu da bildirildi.

Mısır’da antik Roma’dan kalma lahitler bulundu VİDEO

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