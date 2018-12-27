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Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 27.12.2018 - 06:27..
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Mısır resmi haber ajansının haberinde, mahkemenin, "Hapishaneler Baskını" davasının duruşmalarından birinde tanıkların dinlendiği sırada yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında Biltaci'yi 2 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

HAKARET SUÇLAMASI

Haberde, geçen ay gerçekleşen duruşmada mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engelleme kararının ardından Biltaci'nin alaycı bir şekilde gülümsediği ve bunun üzerine Biltaci hakkında yargıya hakaret suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Mısır yasalarına göre, Biltaci, kesin olmayan bu karara 60 gün içinde itiraz edebilir.

Kahire Ceza Mahkemesi 15 Şubat'ta da duruşmada bir görgü tanığına soru sorarken gülerek, mahkemenin saygınlığını ihlal ettiği ve yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle Biltaci'yi 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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