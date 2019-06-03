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Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu

Ülkede 3 bin 189 metre uzunluğundaki 7 bin kişilik sofra, dünyanın en uzun iftar sofrası oldu.

İHA | 03.06.2019 - 17:48..
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Mısır’da Kahire’nin doğusuna inşa edilen yeni yönetim başkentinde 3 bin 189 metre uzunluğunda 7 bin kişilik dünyanın en uzun iftar masası kuruldu. İftar masasının 714 kilometrekarelik alana inşa edilen yeni başkentin tanıtımı için kurulduğu belirtildi.

Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu

Kahire’nin 45 kilometre doğusunda 2015 yılında inşasına başlatılan yeni başkent 29 bakanlık ile birçok devlet kurumuna, 20 yerleşim bölgesine ve yaklaşık 5.5 milyon kişiye ev sahipliği yapacak.

BİR ÖNCEKİ REKOR BAE'DE

Bir önceki dünya rekoru ise 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Acman Emirliği’nde 2 bin 983 metre uzunluğundaki iftar sofrasıyla kırılmıştı.


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