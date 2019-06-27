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Mısır'da gündem Keller'e cinsel içerikli mesaj atan Warda

Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e Instagram'dan cinsel içerikli mesajlar atan Mısırlı futbolcu Amr Warda, kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 11:09..
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Afrika Uluslar Kupası'nda 2 maçını da kazanan Mısır, son 16'ya kalırken ülke gündemi bambaşka bir olayla çalkalanıyor.

Mısır'da gündem Keller'e cinsel içerikli mesaj atan Warda

MISIR, SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKTI

İngiliz model Merhan Keller, Mısırlı futbolcu Amr Warda'nın kendisine Instagram'dan gönderdiği cinsel içerikli mesajları ifşa etti.

Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan 25 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Mısır'da gündem Keller'e cinsel içerikli mesaj atan Warda

Keller'in Warda'yı ifşa etmesinden sonra, İngiliz modele ulaşan birkaç kadın, Mısırlı oyuncunun kendilerine de bu tarz mesajlar gönderdiğini belirterek, mesajları paylaştı.

Öte yandan Warda, 2017'de 2 takım arkadaşının sevgililerine tacizde bulunduğu gerekçesiyle Feirense'den kovulmuştu.

Mısır'da gündem Keller'e cinsel içerikli mesaj atan Warda

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