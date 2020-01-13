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Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

İskenderiye kentinde, eski olduğu öğrenilen binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İHA | 13.01.2020 - 16:19..
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Mısır'ın İskenderiye kentinin merkezindeki Al Attarin bölgesinde, girişinde kafe bulunan 3 katlı bir bina çöktü.

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Binanın çökmesi sonucu,  5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerce, yaşamını yitiren kişilerin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Bir kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Çöken binanın çok eski olduğu, binadaki dairelerin boş olduğu ancak kafenin hizmete açık olduğu belirtildi.

Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü ViDEO

Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü


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