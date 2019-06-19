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Mısır'da Mursi'nin vefatını duyuran medya

42 kelimelik metni okuyan bir spiker, "Samsung cihazından gönderildi" şeklinde sözlerini tamamladı.

AA & Ensonhaber | 19.06.2019 - 08:36..
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Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında önceki gün hayatını kaybetmişti.

42 KELİMELİK METİN

Mısır’daki tüm gazete ve televizyonlar, dün Mursi’nin vefatıyla ilgili 42 kelimeden oluşan aynı metne yer verdi.

SPİKER MESAJI OKUDU

Metni prompterden okuyan bir spiker haberi “Samsung cihazından gönderildi” şeklinde bitirdi. Bu da darbeci Sisi rejiminin medyasının halini ortaya koydu.

Mısır'da Mursi'nin vefatını duyuran medya VİDEO

Mısır'da Mursi'nin vefatını duyuran medya

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