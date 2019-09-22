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Mısır’da Sisi karşıtı protestolara polis müdahelesi

Sisi’nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa, polise göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile karşılık verdi.

İHA | 22.09.2019 - 10:49..
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Eski seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye askeri darbe yaparak Mısır Cumhurbaşkanı olan Sisi'ye karşı, Mısır halkı ayaklanma başlattı.

Dün binlerce kişi Mısır’ın çeşitli bölgelerinde Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenlemişti.

Halk, yolsuzlukla suçladığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için ikinci gün de sokağa inerek gösterilerde bulundu.

SİSİ'NİN İSTİFASINI İSTEDİLER

Yüzlerce kişi, Mısır’ın Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı’nda toplandı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi’nin istifasını talep etti.

Mısır’da Sisi karşıtı protestolarda sert müdahale ViDEO

POLİSTEN GERÇEK MERMİ VE GÖZ YAŞARTICI GAZLI MÜDAHALE

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, göstericilere müdahale eden polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı belirtildi. Mısır’ın büyük kentlerinde dün gerçekleşen Sisi karşıtı gösterilerin ardından, başkent Kahire’nin önemli cadde ve meydanlarına yoğun güvenlik önlemleri alındı.


Mısır’da Sisi karşıtı protestolara polis müdahelesi

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