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Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 4 ölü

Kahire’nin batısında turist otobüsünü hedef alan saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

AA | 29.12.2018 - 01:53..
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Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 turist rehberinin hayatını kaybettiğini, otobüs şöförü ile 11 turistin yaralandığını bildirdi.

VİETNAMLI TURİST OTOBÜSÜNE SALDIRI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilmişti.

Mısır güvenlik güçleri de yılbaşı kutlamaları kapsamında, ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.



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