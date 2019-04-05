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Mısır'dan Libya'ya 'tansiyonu düşürün' çağrısı

Mısır, Libya'daki askeri hareketlilik ve çatışmalardan tedirgin olduğunu belirterek, Libya'ya çağrı yaptı.

AA | 05.04.2019 - 09:25..
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe sabahından bu yana Libya'daki bazı bölgelerde devam eden çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

BM'NİN ÇABALARINA DESTEK

Taraflara kendilerine hakim olma ve olayları tırmandırmaya son verme çağrısı yapılan açıklamada, Mısır'ın Libya'da tek seçenek olarak siyasi çözüme bağlı olduğu ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm Libya topraklarında terörle mücadelenin devam etmesinin gerekliliğine de vurgu yapıldı. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, yayımladığı ses kaydında ise Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

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