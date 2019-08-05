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Mısır'ın başkentinde patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Başkent Kahire’de meydana gelen patlamada 19 kişinin öldü, 30 kişi yaralandı.

İHA | 05.08.2019 - 09:32..
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Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ulusal Kanser Enstitüsü binasının önünde bir patlama meydana geldi.

19 ÖLÜ, 30 YARALI

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, patlamada 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın yaşandığı olay yerine 25 ambulansın sevk edildiği aktarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nasır Hastanesi’ne kaldırıldı.

PATLAMAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Kahire’deki merkezinin önünde meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın saldırı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Mısır'ın başkentinde patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Mısır'ın başkentinde patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Mısır'ın başkentinde patlama: 19 ölü, 30 yaralı

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