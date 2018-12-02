Mısırlı oyuncuya trasparan elbise giydi diye dava açıldı

45 yaşındaki Raina Yusuf'a yönelik dava, Kahire'de düzenlenen bir film festivalinin kapanış töreninde bacaklarını gösteren transparan bir elbise giymesinin ardından açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Bir grup genç avukatın başvurularının ardından açılan davanın görülmesine 12 Ocak'ta başlanacak. Eğer suçlu bulunursa Yusuf'un 5 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Yusuf'a yönelik dava Mısır'da tartışma yaratmış durumda. "Elbise giymeyi unutmuş ya da festivale yetişmek için acele etmiş" diyen Mısırlı milletvekili Said Hasassein konuyu parlamentonun gündemine taşıyacağını duyurdu.

"DÜNYA ARTIK DAHA AÇIK"

DW'nin haberine göre Mısır basınına konuşan Yusuf ise, "Kahire Festivali gibi uluslararası festivallerde cesur elbiseler giymek normal bir şey" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Mısırlı oyuncu, "Dünya artık daha açık. Teknoloji sayesinde herkes moda trendlerini görebiliyor" diye ekledi.