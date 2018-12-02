taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Mısırlı oyuncuya trasparan elbise giydi diye dava açıldı

Mısır'da Rania Yusuf adlı kadın oyuncu açık elbise giydi diye 'kamu ahlakına aykırı davranmak'tan yargılanacak.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 15:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

45 yaşındaki Raina Yusuf'a yönelik dava, Kahire'de düzenlenen bir film festivalinin kapanış töreninde bacaklarını gösteren transparan bir elbise giymesinin ardından açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Bir grup genç avukatın başvurularının ardından açılan davanın görülmesine 12 Ocak'ta başlanacak. Eğer suçlu bulunursa Yusuf'un 5 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Yusuf'a yönelik dava Mısır'da tartışma yaratmış durumda. "Elbise giymeyi unutmuş ya da festivale yetişmek için acele etmiş" diyen Mısırlı milletvekili Said Hasassein konuyu parlamentonun gündemine taşıyacağını duyurdu.

"DÜNYA ARTIK DAHA AÇIK"

DW'nin haberine göre Mısır basınına konuşan Yusuf ise, "Kahire Festivali gibi uluslararası festivallerde cesur elbiseler giymek normal bir şey" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Mısırlı oyuncu, "Dünya artık daha açık. Teknoloji sayesinde herkes moda trendlerini görebiliyor" diye ekledi.

Mısırlı oyuncuya trasparan elbise giydi diye dava açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

129
Sebahat Tuncel açlık grevinde

Sebahat Tuncel açlık grevinde

244
Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

47
Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

116
CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

117
Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

36
Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir