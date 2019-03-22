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Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

Ülkenin sevilen şarkıcılarından Şirin Abdulvehhab'a, Bahreyn'deki konserinde söylediği sözler nedeniyle Mısır Müzisyenler Sendikası tarafından yasak getirildi.

AA | 22.03.2019 - 03:53..
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Arap dünyasının önde gelen şarkıcılarından Şirin', Bahreyn'deki konserinde ülkesi hakkında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, "ulusal güvenliğe zarar veren açıklamalarda bulunmak" suçlamasıyla çalışma yasağı getirildi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirin'in dünden itibaren ülke içinde çalışmasına yasak getirildiği ve gelecek çarşamba günü de söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak sendika tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı bildirildi.

Mısır'da muhalifler aleyhinde suç duyurusunda bulunmakla tanınan Semir Sabri ise "Mısır'a hakaret etmek" suçlamasıyla Şirin hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

"MISIR'DA KONUŞANLAR HAPSE GİRİYOR"

Bahreyn'deki konserinde "Rahatça konuşabiliyorum, çünkü Mısır'da konuşanlar hapse giriyor." ifadelerini kullanan Şirin ise sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek kendisini savundu. Sevenlerinden şarkılarına devam edeceğinden emin olmalarını isteyen Şirin, avukatını "bulanık suda balık avlamayı sevenlere" engel olması için görevlendirdiğini açıkladı.

Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

Şirin'in sendikanın aldığı kararı mahkemeye götürme hakkı bulunuyor ancak bu yola başvurup başvurmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısırlı şarkıcı Şirin, 2017 yılı sonunda verdiği bir konserde de Nil suyundan içmenin bilharziasis hastalığına (yöreye özgü bir hastalık) sebep olduğunu söylemesi nedeniyle altı ay hapse mahkum edilmişti.

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