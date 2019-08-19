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Miss Finland finalistleri Antalya'da kampa girecek

Miss Finland 2019 Güzellik Yarışması’nda finale kalacak 10 yarışmacı, final hazırlığı için yine Alanya’ya geliyor.

İHA | 19.08.2019 - 16:07..
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Finlandiya’da ocak ayında başlayan elemeler tüm hızıyla sürerken, eylül ayı başında son 10 finalist belirlenmiş olacak. Ardından güzeller, Finlandiya’da yapılacak finale hazırlanmak için Alanya’ya gelecekler.

ALANYA VE GÜZELLİKLERİ TANITILACAK

Güzeller, 5-12 Eylül tarihleri arasında kampa girecek. Hafta boyu Alanya’nın en çekici noktalarında yapılacak çekimler ve görüntüler, Finlandiya medyasının önemli günlük gazeteleri ve haftalık dergilerinde, internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanarak Alanya ve güzellikleri tanıtılacak.

FİNALİSTLER DÜNYA KAİNAT GÜZELİ YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Bunun yanında Finlandiya’da yapılacak ve canlı yayınlanacak final programında Alanya kampından görüntüler, Fin vatandaşına ulaşacak. Finalde Miss Finland seçilecek yarışmacı, daha sonra Dünya Kainat Güzeli yarışmasında Finlandiya’yı temsil edecek.

Miss Finland finalistleri Antalya'da kampa girecek

Miss Finland finalistleri Antalya'da kampa girecek

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