Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kazanamadı

Çin’de düzenlenen ‘Miss World’ güzellik yarışmasını 118 genç kadın arasından Meksikalı Vanessa Ponce de Leon kazandı. Yaptırdığı estetiklerle tartışılan Türkiye güzeli Şevval Şahin ise dereceye giremedi.

MEKSİKALI GÜZEL SEÇİLDİ

Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin’in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın kazananı belli oldu. Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2018’in kazananı Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu.

İLK 12’YE KALANLAR

Yarışmada Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland ilk 12'ye kaldı. Beyaz Rusya Avrupa'nın, Meksika Amerika kıtasının, Uganda Afrika'nın, Jamaika Karayip ülkelerinin, Tayland ise Asya ve Okyanusya'nın birincisi seçildi.

ŞAHİN DERECEYE GİREMEDİ

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin de, Miss World’de Türkiye’yi temsil etti. Yarışmada iki tasarım elbise giyen Şahin, ilk 30 güzel arasında yer alamadı. Yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" diyen Şahin, yarışma sonrasında ise birinci güzel Vanessa Ponce de Leon ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak rakibini kutladı.

TASARIM ELBİSESİNİ INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Şahin ayrıca yarışmada giydiği tasarım elbisesini “Benim büyülü final gecesi elbisem” notuyla Instagram hesabında paylaştı.