taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8087
Euro
6.3567
Altın
1525.87
Borsa
98342.9
Gram Altın
284.77

MİT uyardı: PKK Fransa'da eylemler yapacak

Fransız istihbaratının, Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alan Fransız aşırı solcu militanların ülkede saldırı düzenlenmesinden endişe ederek, bu teröristleri yakın takibe aldığı öğrenildi.

AA | 03.09.2019 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Fransa'daki Mediapart internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Fransız aşırı solcu militanların Fransa'ya geldiği ve istihbarat birimlerinin de bu kişilerin saldırı düzenlenmesinden endişe duyduğu belirtildi.

PKK SAFLARINDA SAVAŞIP EĞİTİM ALDILAR

Fransız istihbaratının ülkenin güvenliği için tehdit olarak gördüğü militanları yakın takibe aldığı ifade edilen haberde, istihbarat kaynaklarının endişesinin ise Fransız militanların saldırı düzenleyebilecek şekilde eğitim almalarından kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde istihbaratın, geçen yıl nisan ayında Notre Dame des Landes'da jandarmaya ait bir helikoptere ateş açan kişinin YPG/PKK saflarında yer alan ve Fransa'ya gelen aşırı solcu bir militan olmasından şüphelendiği belirtildi.

MİT uyardı: PKK Fransa'da eylemler yapacak

100 KADAR MİLİTAN TAKİP EDİLDİ

Söz konusu militanların Fransa'nın sembol yerlerini hedef aldığının öne sürüldüğü haberde, istihbarat birimlerinin ise 100 civarında militanı takip ettiği bildirildi.

Haberde, çok sayıda Fransız vatandaşının Suriye'de YPG/PKK saflarındayken öldüğü, bazılarının ise Kolombiya'ya giderek oradaki terörist gruplara katıldığı ve terör saldırıları düzenlediği ifade edidi.

MİT uyardı: PKK Fransa'da eylemler yapacak

MİT, SKYPE KONUŞMALARINI VERDİ

Fransız istihbaratının Suriye'den gelen militanların tespit edilmesi ve yakalanması için Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile iş birliği yaptığının vurgulandığı haberde, bu sayede Fransız istihbaratının bu teröristleri Fransa'ya geldiklerinde yakaladığı belirtildi.

Haberde, MİT'in, bu militanların Skype programından yaptığı konuşmaları Paris'e ilettiğinin de altı çizildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

146
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

133
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

42
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

42
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

34
PYD Suriye'de Barzani'ye yakın kanalı kapattı

PYD Suriye'de Barzani'ye yakın kanalı kapattı

13
Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir