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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Kandil'e yapılan operasyonda, kırmızı listede aranan Gülüzar Tural'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA | 11.09.2019 - 11:09..
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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, birbirleriyle koordineli olarak yurt içi ve yurt dışındaki terör örgütü mensuplarıyla kesintisiz olarak mücadele ediyor.

PKK'nın merkezi Kuzey Irak'ta yer alan Kandil'e yönelik operasyonlardan da başarılı sonuçlar alınıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Ağustos'ta PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak operasyon gerçekleştirdi.

YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİYDİ

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi.

Tural'ın, PKK'ya 1993'de katıldığı, bir dönem Erzincan-Tunceli bölgesinde faaliyet gösterdiği ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenildi.

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

1999-2003 yılları arasında sözde PKK/KCK Başkanlık Konseyi'nde yer alan Tural'ın, bu yıl itibarıyla sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi'nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

KANDİL'DE CERRAH OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Terörist Kaytar'ın ise Dicle Üniversitesi'nde tıp eğitimi almasının ardından 1993'te Diyarbakır'da hastanede çalıştığı dönemde PKK/KCK'ya katıldığı, 2006-2009 dönemlerinde PKK/KCK'nın PJAK sorumlusu olarak Rusya'da faaliyet gösterdiği, Mart 2011'de, Kandil Alanı'nda bulunan hastanede cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla örgütün yapılanma şemasında PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ DİĞER TERÖRİSTLER

İçişleri Bakanlığı'nın "arananlar" listesinde kırmızı kategoride olan teröristler, 4 milyon lira ödülle aranıyor.

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

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