MİT yeni binasına taşınıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı, yaklaşık 50 yıldır hizmet verdiği Ankara Yeni Mahalle'deki karargahından taşınıyor.

Yeni bina, Ankara Etimesgut'ta.

GELECEK 50 YIL HESAPLANDI

Kale Binası olarak tanımlanan yeni bina, 40 yıl boyunca yapılacak hizmetler hesaplanarak inşa edildi.

5 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ

Yaklaşık 5 bin dönüm üzerine yapılan MİT'in yeni binası, 3 metre boyundaki duvarlarla korumaya alındı.

MİT'in yeni yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelenecek.

Eski bina, Yeni Mahalle'de konutların arasında sıkışık bir durumda kalıyordu.

Binanın dış inşaatı tamamlandı, iç inşaatında ise artık son rötuşlar yapılıyor.

İç içe geçen katmanlı bir yapıya sahip olan yeni bina, MİT'in tek adresi değil.

Ankara'da 10'dan fazla MİT adresi var, fakat bu bina ana karargah olacak.