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Mitag Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

Güney Kore'yi etkisi altına alan Mitag Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İHA | 04.10.2019 - 10:53..
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Güney Kore’yi şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlarla dün etkisi altına Mitag Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi, 4 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Mitag Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

"BİRBİRİNİZE DESTEK OLUN"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Mitag Tayfunu'nda ölenlerden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Halktan tayfunun yol açtığı felaketten etkilenen kişilere destek olmasını isteyen Moon, hasarın giderilmesi için tüm kaynakların seferber edildiğini bildirdi.

Mitag Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

9 AYDA 18 TAYFUN


Bu yıl ülkede etkili olan 18. tayfun olan Mitag, dün ülkenin güney bölgelerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Yağışların sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtığı ve birkaç binanın yıkıldığı belirtildi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 100'den fazla evin sular altında kaldığını, ülkenin güney bölgelerinde 1.500'den fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini bildirmişti.

Mitag Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

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