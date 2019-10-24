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MİT'e alacaklarını söyleyip vurgun yaptılar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, MİT'te işe alma vaadiyle 58 mağdurdan para alarak 1 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheliler tutuklandı.

İHA | 24.10.2019 - 09:00..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların, mağdurları “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) işe alacağız” diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

1 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiği tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

MİT'e alacaklarını söyleyip vurgun yaptılar ViDEO

ÖRGÜT LİDERİNE SUÇÜSTÜ

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.’nin, yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı anlaşıldı. O.K.’yi yakın takibe alan jandarma ekipleri, örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.

MİT'e alacaklarını söyleyip vurgun yaptılar

5 SUÇLU TUTUKLANDI

Örgüt üyesi diğer 4 şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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