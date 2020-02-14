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'7 Şubat MİT kumpası' soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

AA | 14.02.2020 - 10:13..
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'7 Şubat MİT kumpası' soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ŞÜPHELİLER KİM

İddianamede, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor.

KUMPAS ÖNCESİ 2 FETÖ'CÜ AMERİKA'YA GİTTİ

İddianamede ayrıca kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

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