Miting nedir

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlerine gidiyor. Siyasi liderler seçmenleriyle buluşmak için il il ilçe ilçe gezerek nabız yokluyor.

Toplanan insanlara bir konu hakkında nutuk çekmek, onları ikna etmek için coşkulu konuşmalar yaparlar.

Bir gösteri amacıyla düzenlenmiş, herkesin katılabileceği açık hava toplantısına miting denir.

SADECE SİYASETLE SINIRLI DEĞİL

Miitngler sadece siyasilerin düzenledikleri tolantılar değildir. Bunun yanında çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler de taleplerini dile getimek için miting düzenlerler.

Aynı zamanda bazı kesimler tarafından tarihte önemli yeri olan olay ve anmaları kutlamak için de bir araya gelirler.

AYNI DUYG BÜTÜNLÜĞÜ

Miitnglerde toplanan insanlar genelde aynı duygu ve düşünceleri paylaşan kişilerden oluşmaktadır.

İnandıkları değerleri savunan liderlerini dinlemek için alanlarda kalabalık bir görüntü oluştururlar.