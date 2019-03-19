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Mitsubishi Engelberg Tourer tanıtıldı

Mitsubishi Engelberg Tourer aracı, elektrikli motor sistemi ve tüm tekerlerden çekiş teknolojileriyle, SUV cazibesini yeni bir düzeye taşıyor.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 10:59..
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Mitsubishi Engelberg Tourer tanıtıldı

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), yeni nesil crossover Mitsubishi Engelberg Tourer aracını, 5-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıttı.

TANITIMI YAPILDI

Mitsubishi Engelberg Tourer, SUV cazibesini yeni bir düzeye taşırken, MMC’nin kendi geliştirdiği elektrikli motor sistemi ve tüm tekerlerden çekiş teknolojileri bulunuyor. MMC ayrıca kullanıcıların otomobilleri ve evleri arasında ortak elektrik üretip depolamasına imkan vererek elektrikli araçların değerini arttıran yeni enerji ekosistemi DENDO DRIVE HOUSE (DDH) tanıtımını da gerçekleştirdi.

Mitsubishi Engelberg Tourer tanıtıldı

MMC bayilerinden EV/PHEV satın alan müşterilere sunulan DDH, V2H (Vehicle to Home, Araçtan Eve) tabanlı bir ev sistemi olarak Avrupa ve Japonya'da 2019'da kullanıma giriyor. Mitsubishi Motors fuardaki standında 2019 Eylül ayında Türkiye pazarına girecek, yeni makyajlı pick-up’ı L200 ile de dikkat çekti.

MODERN BİR GÖRÜNÜM

Sağlamlık, dayanıklılık ve yük performansı en üst düzeyde olan Mitsubishi Motors’un global stratejik modeli yeni Mitsubishi L200, keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurguları ile Mitsubishi Motors pick-up anlayışını güçlendirerek modern bir görünüm sunuyor.

Mitsubishi Engelberg Tourer tanıtıldı

Far ve tampon parçaları, güçlü tasarımın parçası haline gelerek ön ve arka tasarımları çevreliyor. Mitsubishi’nin global arenada en çok satan üçüncü aracı olan ASX’in yeni kasası da 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı.

AVRUPA PİYASASINA GİRECEK

Hafif ve kompakt bir gövde ile sürücüye mükemmel bir hakimiyet, keyifli ve kolay bir sürüş sağlayan ASX, Avrupa pazarlarına 5 ileri vitesli manuel şanzıman ya da 6 vitesli Spor Modlu INVECS*1-III CVT şanzıman ile uyumlu 2.0L MIVEC*2 16 valf motor seçenekleri, iki ve dört tekerden çekişli versiyonlarıyla Avrupa piyasasına girecek.

Mitsubishi Engelberg Tourer tanıtıldı

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