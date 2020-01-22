taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9232
Euro
6.566
Altın
1556.03
Borsa
123357.23
Gram Altın
296.352
Bitcoin
51368.2

Mizontropi nedir

Mizontropi, insanlardan ve onun davranışlarından kaçan, ürken kimselere denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Mizontropi'nin kelime anlamı korkmak ve çekinmektir. Daha çok güvensizlik duygusuyla tarif edebileceğimiz bu kavram, psikolojik bir olaydır. Mizantropi, insanlardan nefret etmek demek. Yani bir nevi humanizmin tam tersini ifade eder.

DOĞASI GEREĞİ KÖTÜ OLAN İNSAN

Mizantropistler, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünür. Doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar.

Tarih boyunca kendi nesline ve gezegende yaşayan diğer tüm canlılara zarar veren insanoğlu, bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapmaktadır.

Mizontropi nedir

KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Özellikle psikososyal ve psikoseksüel gelişim döneminde çocukta meydana gelen birtakım dış etkinin koşulları olarak tabir edebileceğimiz büyük bir psikolojik darbe ve aşınmanın kişi üzerinde bıraktığı ender bozukluklardan biri olarak ortaya çıkar.

İlginizi Çekebilir
Çocuğunuzun bir terapiste ihtiyacı olabileceğini gösteren 8 işaret
Çocukların normal ve anormal davranışlarını ayırt etmek oldukça zor. Peki, çocuğumuzun tedaviye ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlayacağız?
Dr. Ender Saraç'tan saç dökülmesine karşı doğal formül
Dr. Ender Saraç, en çok kış aylarında görülen saç dökülmesini doğal yollarla engellemenin yollarını anlattı.
Kadınları ve erkekleri farklı etkileyen 8 hastalık
Kadınlar ve erkekler benzer semptomlara sahip aynı hastalıklara sahip olsalar da bazı hastalıklar, farklı şekilde etkileyebiliyor...
30 yaşından önce öğrenmeniz gereken 20 hayat dersi
Genellikle 30 yaşından sonra kendimize fazla zaman ayıramıyoruz. İşte bu kırılma noktasından önce öğrenmeniz gereken 20 hayat derisini sizler için derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anestezi nedir

Anestezi nedir

0
Hamster nasıl beslenir

Hamster nasıl beslenir

5
Ahde vefa nedir

Ahde vefa nedir

2
Tüfe nedir

Tüfe nedir

1
Salmonella nedir

Salmonella nedir

0
İmece nedir

İmece nedir

0
Stockholm Sendromu nedir

Stockholm Sendromu nedir

2
[+] Görüş bildir