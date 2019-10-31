Maltepe'de Fındıklı Başıbüyük yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayınca karşı şeride geçerek, iki otomobilin üzerine devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi VİDEO
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıların kurtarıldığını belirtti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Otomobilde bulunan 4 yaralı, ambulansla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı ve ardından trafik normale döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.