Maltepe'de Fındıklı Başıbüyük yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayınca karşı şeride geçerek, iki otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi VİDEO



EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıların kurtarıldığını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilde bulunan 4 yaralı, ambulansla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı ve ardından trafik normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.