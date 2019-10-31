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Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi

İstanbul'da sağanak yağış sonrası, sürücülerin zorlanmasının ardından Maltepe'de gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

DHA | 31.10.2019 - 18:00..
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Maltepe'de Fındıklı Başıbüyük yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayınca karşı şeride geçerek, iki otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi

Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi VİDEO

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıların kurtarıldığını belirtti.

Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilde bulunan 4 yaralı, ambulansla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Maltepe'de kamyonet otomobillerin üzerine devrildi

ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı ve ardından trafik normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

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