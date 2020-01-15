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Mobbing uygulanan engelliye Yargıtay'dan sevindiren karar

Tuvalet temizliğine zorlandıktan bir süre sonra işten tazminatsız kovulan işçiyi, Yargıtay haklı buldu.

İHA | 15.01.2020 - 10:28..
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Bir tekstil firmasına yüzde 43 oranında engelli olduğu için İş-Kur vasıtası ile engelli kadrosundan işe giren genç, işverenin, "Seni tuvalet temizliğine vereceğim" demesiyle şok yaşadı.

Engeli gereği uzun süre ayakta duramayıp ağır kaldırmadığını belirten engelli işçiye, buna rağmen patron tarafından yapamayacağı işler verildi.

TAZMİNATSIZ KOVULDU

Bir süre sonra tazminatsız kovulan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Kararı, davalı işveren temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, tuvalet temizlemeye zorlanan davacı işçiyi haklı buldu. Kararda; "Taraflar arasında kıdem tazminatı dışındaki talep edilen alacaklara uygulanması gereken faizin başlangıç tarihi konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Bu durum bozma sebebi ise de, ne var ki bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca mahkeme kararının düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur." denildi.

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