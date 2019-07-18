MOBESE'yi çalmak isterken MOBESE'ye yakalanan Ruslar

Moskova'ya bağlı Klin ilçesinde 2 hırsız, yüzüne taktığı maskelerle sokağa çıktı ve gözüne kestirdikleri MOBESE kameralarını çalmak için harekete geçti.

HIRSIZLAR KAMERALARI TEKER TEKER ÇALDI

Hırsızlar kameraların kurulu olduğu direklere çıkarak kameraları teker teker taktı. Moskova polisinin MOBESE merkezinden izlenen hırsızlar ortadan kaybolduktan sonra kamera kayıtlarından yapılan incelemeyle hırsızlar tespit edilmeye çalışıldı.

HIRSIZLARIN EVİNE OPERASYON

Yüzlerine taktıkları maskelerle tanınmayacaklarını düşünen hırsızlar, polisler tarafından kısa sürede tespit edildi. Adresleri de tespit edilen hırsızlara operasyon düzenlendi.

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10 YIL HAPİS CEZASI ALACAKLAR

Evlerine düzenlenen operasyon sonrasında hırsızların çaldığı kameraların yanı sıra çok sayıda çalıntı mala ulaşıldı.

Kameraların değerinin 250 bin ruble dolaylarında olduğu açıklanırken, hırsızların 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacakları öğrenildi.