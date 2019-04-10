Mobil internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı

Günümüzde bir hayli sayısı artan akıllı telefonlar, mobil interneti daha fazla kullanmamıza neden oluyor. Özellikle 3G bağlantısından 4,5G bağlantısına geçerken internet hızının da artması, kullanıcıların daha fazla mobil internete yönelmesini sağladı. Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864'e yükseldi.

TOPLAM 80 MİLYON MOBİL ABONE

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Pazar Verileri Raporu'ndan derlenilen bilgilere göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti kullanıcısı Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle de 3G'den 4.5G'ye oldukça hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye kadar gerilerken, 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727'ye yükseldi.

2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864'e yükseldi.

Söz konusu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabayta ulaşırken, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak açıklandı.

Çok yakında hayatımıza girecek 5G teknolojisi ile bu sayıların daha da fazla artması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.