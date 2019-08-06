Mobil internet trafiğinin büyük bir kısmını YouTube oluşturuyor

15 Şubat 2005 tarihinde 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulan ve 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınan YouTube, günümüzde en popüler sosyal platformların başında geliyor. Birçok kullanıcı için adeta bir gelir kapısı haline gelen video platformu, mobil trafiğin oldukça büyük bir kısımını oluşturuyor.

Sandvine tarafından Şubat 2019’da yapılan bir araştırmada, dünyadaki mobil trafiğin uygulamalara göre dağılımı belirlendi. Buna göre, dünyadaki mobil internet trafiğinin yüzde 37’sini video içerik sitesi YouTube üstleniyor.

YouTube’u yüzde 8,4 ile ikinci sıradaki Facebook ve yüzde 8,3 ile üçüncü sırada yer alan Snapchat izliyor. Raporda Facebook ve Snapchat’in, YouTube’u yakalayabilmesi için daha çok yol katetmesi gerektiği ifade ediliyor.

İnternette en fazla trafik akışına sahip uygulamalardan biri olan dijital yayın platformu Netflix’in ise mobilde oluşturduğu trafiğin oranı yüzde 2,4 olarak açıklandı.

İşte küresel mobil trafiğin en fazla olduğu uygulamalar:

Youtube: Yüzde 37

Facebook: Yüzde 8,4

Snapchat: Yüzde 8,3

Instagram: Yüzde 5,7

İnternet tarayıcıları: Yüzde 4,6

Netflix: Yüzde 2,4

Whatsapp: Yüzde 3,7

App Store: Yüzde 2,1

Google Play: Yüzde 1,9

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